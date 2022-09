Alcalde Leeser responde a carta de representantes de El Paso sobre la afluencia de migrantes

(NOTICIAS YA).- Luego de que tres representantes de la Ciudad de El Paso le pidieron al alcalde Oscar Leeser que emitiera una declaración de desastre por la afluencia masiva de migrantes, el alcalde de El Paso, respondió ante estas declaraciones.

Los representantes Claudia Rodríguez, Isabel Salcido y Cissy Lizarraga mencionaron que el aumento sin precedentes de migrantes está agravando el impacto financiero y operativo en la comunidad.

Piden emitir declaración de desastre para El Paso por crisis masiva de migrantes

En la respuesta por parte del alcalde, comentó que la acción es prematura en este momento, al igual que señaló que los migrantes vienen a Estados Unidos y no a El Paso.

Leeser dijo que los migrantes que han llegado a la ciudad no representan una amenaza para la comunidad, ya que solo buscan asilo político.

La respuesta completa del alcalde Oscar Leeser fue la siguiente:

“Si bien aprecio la preocupación expresada por los tres representantes de la ciudad, la acción que piden es prematura en este momento. Los migrantes que ingresan a nuestra comunidad no vienen a El Paso, vienen a los Estados Unidos. Este es un problema federal en el que estamos trabajando con el gobierno federal para abordarlo, junto con muchos socios. Los migrantes que hemos recibido no amenazan a nuestra comunidad, buscan asilo político, lo cual está permitido por la ley de los EE. UU. Se quedan en nuestra comunidad entre 24 y 48 horas y los ayudamos a llegar a su destino si aún no tienen un patrocinador. Hemos estado trabajando día y noche en este tema con la Patrulla Fronteriza, Aduanas y Protección Fronteriza, ONG, el Condado, nuestra Congresista, la Casa Blanca, ciudades asociadas y muchos otros. Yo personalmente visito varios sitios diariamente en diferentes momentos del día y de la noche. El reembolso de FEMA para los dos primeros trimestres del año se pagará electrónicamente a fines de esta semana. Gracias a la congresista Escobar, hemos recibido la aprobación de $2 millones de dólares por adelantado para abordar los desarrollos recientes. Todos los gastos seguirán siendo reembolsados ​​por el gobierno federal y no recaerán sobre las espaldas de los contribuyentes de El Paso. No se liberarán fondos federales adicionales con ninguna declaración, como dice la carta. Se están realizando esfuerzos continuos para mover el proceso de manera eficiente para todas las personas a fin de evitar retrasos y hacinamiento, y no ha habido absolutamente ningún lanzamiento en nuestras calles en casi una semana. Cualquier afirmación que diga lo contrario es inexacta. Nuestros socios están de acuerdo con nuestro curso de acción actual y, como tal, cualquier cambio de rumbo en este momento sería una irresponsabilidad. Dicho esto, esta es una situación fluida que cambia cada hora y debemos ser ágiles y adaptables. Es importante que tratemos a cada individuo como todos merecen ser tratados, con dignidad y respeto. Continuaremos el trabajo que hemos estado haciendo, evaluaremos la situación a medida que se desarrolle y agradeceremos el apoyo de los Representantes si necesitamos avanzar en esa dirección en el futuro. Mientras tanto, nuestros esfuerzos en conjunto con nuestros socios están funcionando. El Paso es una comunidad acogedora y me ha conmovido mucho la generosidad de nuestros ciudadanos. Nos preocupamos unos por otros y nos preocupamos por nuestros visitantes. Continuaremos con nuestros esfuerzos colectivos y hablaremos como una comunidad con una sola voz, que siempre ha servido mejor a El Paso”.