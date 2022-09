Detienen a recluso desaparecido de Nebraska en Texas

(NOTICIAS YA).- El Departamento de Servicios Correccionales de Nebraska dio a conocer mediante un comunicado de prensa que, un recluso que desapareció de Nebraska a finales del año pasado fue detenido en el Estado de Texas.

El recluso se fugó del Centro Correccional Comunitario Lincoln y fue arrestado el pasado martes 20 de septiembre en Dallas, Texas, en la residencia de un familiar.

Las autoridades detuvieron a LaJuan Jones, quien llevaba desaparecido desde el 13 de diciembre del 2021. En el comunicado se menciona que Jones salió de la correccional por la mañana y no se presentó a su asignación de trabajo en la comunidad.

La sentencia de Jones era de 10 años por cargos de robo y hurto fuera del condado de Douglas e inició desde el 31 de octubre de 2017. La fecha aproximada en la que iba a salir Jones era el 11 de febrero del 2022.

La desaparición de Jones la había anunciado el 13 de diciembre del 2021 el jefe de la Oficina del Capitolio de KETV, Andrew Ozaki, en un tuit.

Lajuan Jones, 41 a Lincoln Community Corrections inmate is on the lam tonight. He didn’t report to work & removed his electronic ankle bracelet near 27th & O.

Jones serving 8-10 out of Douglas Co since Oct 31, 2017. His tentative release was February 11, 2022. pic.twitter.com/1dIGWQJWPb

— Andrew Ozaki KETV (@ketvlincoln) December 14, 2021