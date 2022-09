Impartirán clase sobre Bad Bunny en la Universidad de San Diego

(NOTICIAS YA).-La Universidad Estatal de San Diego (SDSU) impartirá a los estudiantes una clase sobre Bad Bunny y su impacto en la cultura latina en 2023.

Así lo dio a conocer el director asociado de Periodismo y Estudios de Medios de SDSU, Nathian Shae Rodríguez, responsable del curso quien además consideró que “el artista ha cambiado la industria de la música de reggaetón al desafiar los modos tradicionales de la masculinidad latina”, según informó CBS.

Rodríguez impartió previamente un curso sobre Selena Quintanilla en la misma escuela.

"Bad Bunny ha transformado el reggaetón como ningún otro artista lo ha hecho. Cuando piensas en el reggaetón, es hipermasculino, machista está incrustado en su núcleo. Y Bad Bunny ha venido y lo ha puesto patas arriba", dijo Rodríguez.

"Bad Bunny nos muestra otro lado de la masculinidad, y cómo puede ser la masculinidad, cómo debería ser. Cómo puede ser auténtica, cómo puede ser entrañable, cómo puede ser amorosa", añadió.

Bad Bunny ha conquistado al mundo y continúa rompiendo fronteras y haciendo historia en la música latina, apenas el fin de semana pasado, subió al escenario con entrada agotadas en Petco Park en San Diego.

Por otro lado, para los fanáticos, Bad Bunny no es solo el artista del año, es un ícono que lucha por el cambio en su natal Puerto Rico.

Según CBS, su canción "Apagón" en su nuevo álbum "Un Verano Sin Ti" hace referencia a los cortes de energía en tierras boricuas.

En un concierto a principios de este verano, Bad Bunny llamó a la compañía eléctrica privada de la isla que dejó a muchos en la oscuridad durante años después del huracán María.

También se hizo eco de las frustraciones de muchos puertorriqueños por un gobierno corrupto. Una semana después de su diatriba, el FBI arrestó al gobernador de la isla por cargos de soborno.

Bad Bunny uses the power of his platform to release a documentary-style music video illustrating Puerto Rico's current struggles with colonialism 🇵🇷https://t.co/mIHXc0cugO pic.twitter.com/uxLEaNkoKs

