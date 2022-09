Karol G y Carin León entre otros en la lista de conciertos del Ball Arena para el resto del año

(NOTICIAS YA).- El estadio es el hogar de los Denver Nuggets, Colorado Avalanche y Colorado Mammoth y tiene capacidad para 20,000 personas en conciertos y otros eventos. Como la sala de conciertos bajo techo más grande de Colorado, Ball Arena alberga más de 250 eventos en general cada año. Para el resto del año en la lista están:

Jueves, 22 de septiembre - Pearl Jam

Viernes, 23 de septiembre - Alabama

Sábado, 24 de septiembre - Shawn Mendes

Miércoles, 28 de septiembre - Gorillaz, EarthGang

Jueves, 29 de septiembre - Scorpions, Whitesnake

Viernes, 30 de septiembre - My Chemical Romance

Sábado 1 de octubre - Florence + The Machine

Domingo, 9 de octubre - Karol G

Jueves, 14 de octubre - Five Finger Death Punch, Megadeth

Domingo, 16 de octubre - Kevin Hart

Lunes, 17 de octubre - The Who

Domingo, 23 de octubre - Carin León

Domingo, 30 de octubre - Post Malone, Roddy Ricch

Lunes, 31 de octubre - Lizzo

Domingo, 6 de noviembre - Kevin Hart

Lunes, 7 de noviembre - The Smashing Pumpkins, Jane's Addiction

Martes, 15 de noviembre - Carrie Underwood, Jimmie Allen

Sábado, 19 de noviembre - Orquesta Transiberiana

Domingo, 20 de noviembre - Pentatonix

Viernes, 16 de diciembre - Nathaniel Rateliff & The Night Sweats

2 de marzo de 2023 - Bruce Springsteen y The E Street Band

4 de marzo de 2023 - Jo Koy

6 de junio de 2023 - Matchbox Veinte

1 de agosto de 2023: Rod Stewart