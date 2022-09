(NOTICIAS YA).-Piden emitir declaración de desastre para El Paso por crisis masiva de migrantes.

3 representantes de la ciudad de El Paso le piden al alcalde Leeser que emita una declaración de desastre en medio de la "afluencia masiva" de migrantes. Tres representantes de la ciudad redactaron una carta abierta al alcalde de El Paso, Oscar Leeser, pidiéndole que emita una declaración de desastre.

En la carta, las representantes Claudia Rodríguez, Isabel Salcido y Cissy Lizarraga dicen que el aumento sin precedentes de migrantes está agravando el impacto financiero y operativo en nuestra comunidad.

"Necesitamos tomar esta acción ahora", afirman los representantes en la carta.

MIGRANT CRISIS UPDATE: We want to be sure the public is aware that all parties are working hard in support of our efforts regarding the migrant crisis. We would like to express our sincere gratitude to @RepEscobar for her unwavering support and advocacy for our City.

— City of El Paso (@ElPasoTXGov) September 22, 2022