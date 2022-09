VIDEO: Detiene FBI a pasajero de American Airlines tras agredir a un asistente

(NOTICIAS YA).- El Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés) detuvo a viajero de American Airlines tras agredir a un asistente esto durante el vuelo 377 de American Airlines que iba desde San José del Cabo, México, al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, fue aprendido en la puerta de embarque, según el comunicado de la empresa aérea.

En un video publicado en redes sociales muestra a un hombre que se acerca a un asistente de vuelo en la parte delantera del avión y procede a golpearlo ante la sorpresa audible de los pasajeros que presenciaron el incidente.

A man was arrested by Los Angeles Airport police after assaulting a flight attendant on an American Airlines flight from Cabo. pic.twitter.com/2VDXxIqUfn

— 🇺🇸BellaLovesUSA🍊 (@Bellamari8mazz) September 22, 2022