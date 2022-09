Anuncian planes del funeral para la agente del alguacil del condado Weld atropellada mortalmente

(NOTICIAS YA).- El funeral de Alexis Hein-Nutz, una agente del alguacil del condado Weld, atropellada mortalmente a bordo de su motocicleta , se llevará a cabo mañana sábado en Loveland. La oficina del alguacil dijo que la familia Hein-Nutz será escoltada a "Foundations Church" desde la Oficina del Sheriff en una procesión policial con miembros de varias agencias. El funeral estará cerrado al público.

“Damos la bienvenida al público a formar parte de la ruta de la procesión si desean presentar sus respetos al diputado Hein-Nutz. Nos gustaría agradecer a la comunidad por su continuo apoyo durante esta tragedia y por respetar la privacidad de la familia”, dijo la oficina del alguacil.

La procesión partirá a las 8:45 a. m. desde la cárcel del condado de Weld, 2110 O St. en Greeley.

Aquí hay un vistazo a la ruta:

Primero viajarán al Oeste en la O Street hasta North 25th Avenue.

Después seguirán al Sur en North 25th Avenue hasta F Street.

Para ir al Oeste en F Street hasta North 35th Avenue.

Tomar hacia el sur por North 35th Avenue hasta West 10th Street (U.S. 34 Business en Greeley).

y luego al Oeste en West 10th Street hasta U.S. 34.

Oeste en la U.S. 34 (East Eisenhower Boulevard en Loveland) hasta North Denver Avenue.

Hacia el sur por North Denver Avenue hasta East 13th Street.

Oeste en East 13th Street hasta Des Moines Avenue.

Norte en Des Moines Avenue hasta el estacionamiento de Foundations Church.

La oficina del alguacil dijo que después del funeral, los restos mortale de la agente serán llevados a su ciudad natal en Dakota del Norte para un entierro privado.

Hein-Nutz conducía su motocicleta personal al trabajo en la cárcel del condado de Weld cuando fue atropellada y asesinada.