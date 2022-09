Encuentran a Mamá de niña de 2 años en custodia de la Policía de Aurora

(NOTICIAS YA).-El Departamento de Policía de Aurora pidió ayuda para encontrar a los padres o tutores de una niña que tiene aproximadamente 2 años de edad y fué encontrada cerca del domicilio marcado con el 14,295 este de Montview Boulevard (cerca de Sable).

Los agentes encontraron a su mamá y mantendrán una investigación con el Departamento de Serviciso Humanos. Si tiene algún detalle que la Policía de Aurora deba conocer llame al 303-627-3100

Do you recognize this little girl? #Found

She is about 2 years old and was found near 14295 E. Montview Blvd (near Sable) about 6:30p. Officers have been unable to locate her guardians.

If you know her or how we can contact her guardians, please call 303.627.3100. pic.twitter.com/9Qb43WbYet

— Aurora Police Dept (@AuroraPD) September 24, 2022