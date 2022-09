Policía de Thornton investiga intento de secuestro a una niña afuera de escuela

(NOTICIAS YA).- La Policía de Thornton está investigando un intento de secuestro a una niña de 10 años sucedido durante el lanzamiento del programa STEM a las 7:30 a.m. del viernes.

Las autoridades dijeron que un sospechoso supuestamente trató de agarrar a una estudiante de 10 años afuera de la escuela, ubicada en 9450 Pecos St.

Thornton PD investigating an attempt child abduction earlier this morning at STEM Launch, 9450 Pecos St. The below pictured person of interest allegedly grabbed a 10 yr old student. Student fought subject off who then ran away. Anyone with info please call 720-977-5150. pic.twitter.com/jFKSil51Mb

Según una carta enviada a Fox 31 antes de las 11 a.m. del viernes por Adams 12 Five Star Schools, la niña se defendió durante el intento de secuestro e inmediatamente alertó a los adultos cercanos para que la ayudaran. Sin embargo, el sospechoso logró huir de la escena.

Las autoridades están pidiendo ayuda a la comunidad y hacen un llamado a que si los padres saben que su hijo o hija tiene información del caso lo notifiquen al Departamento de Policía de Thornton llamando al 720-977-5150. También deben comunicarse al mismo número si tienen pistas que conduzcan a la detención del sospechoso, quien fue descrito como un hombre de 5'8 de estatura.

Thornton PD continues to work to identify the suspect pictured above. We are in the early stages of this open investigation. If anyone has information please contact Thornton PD at 720-977-5150. pic.twitter.com/z1Teu4Zq6v

— Thornton Police Dept (@ThorntonPolice) September 23, 2022