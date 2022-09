FOTOS: Rescatan a caballo que cayó a una piscina al este de San Diego

(NOTICIAS YA).-Un caballo fue auxiliado por un equipo de empleados y voluntarios de la Sociedad Protectora de Animales de San Diego, luego de que cayó dentro de una piscina vacía en un patio trasero de una vivienda en la localidad de Jamul, al este del condado de San Diego.

Los hechos ocurrieron el pasado miércoles, cuando el equino llamado “Shocker” no pudo salir del lugar; su dueño intentó sacarlo a través de una rampa improvisada, sin embargo, no tuvo éxito debido al peso del animal que ocasionó que la rampa se rompiera, de acuerdo a información de The San Diego Union Tribune.

“Era demasiado profundo, no podía salir”, dijo la capitana de Humane Society, Danee Cook.

#JamulHorseRescue (1/4) A young horse named Shocker is safe this morning, after somehow getting into his owner’s empty pool in Jamul on Wednesday. Shocker’s owner tried to build a ramp to get him out, but was unsuccessful. pic.twitter.com/suV8COlsWm — San Diego Humane Society (@sdhumane) September 22, 2022

Después de que el dueño del caballo llamó al Departamento de Servicios para Animales del condado para pedir ayuda, los trabajadores se comunicaron con la Sociedad Protectora de Animales, quienes cuentan con equipo especial para tales emergencias.

El equipo de rescate fue a la casa ubicada en Proctor Valley Road y armó un trípode de rescate.

Antes de sacar a Shocker de la piscina, un veterinario le proporcionó un sedante suave y los rescatistas le colocaron un casco protector en la cabeza para limitar su visión para así disminuir lo más posible el estrés en él.

#JamulHorseRescue A horse named Shocker is safe, after getting into his owner’s empty pool in Jamul on Wednesday. Our Emergency Response Team worked for 3 hours to get Shocker to safety, while a vet was on hand to ensure Shocker was doing well through the rescue. pic.twitter.com/IPPobVf4Ix — San Diego Humane Society (@sdhumane) September 25, 2022

Luego de trs horas de labores, el caballo fue levantado y cargado en un cabestrillo especial por los mismos rescatistas, quienes lo sacaron de la piscina. Shocker resultó ileso y salió de la sedación sin ningún problema.

Ante el incidente y tras comprobar que Shocker se paseaba a “rienda suelta” en la propiedad, funcionarios alertaron al dueño para que lo mantuviera alejado de cualquier otro peligro.