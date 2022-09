California otorgará ID´s oficiales del Estado a inmigrantes indocumentados

(NOTICIAS YA).-California será el primer estado de los Estados Unidos en permitir que todas las personas indocumentadas obtengan una tarjeta de identificación estándar, siempre que puedan mostrar prueba de identidad y residencia en el estado.

"La falta de identificación es una de las mayores barreras para el éxito en la comunidad porque las identificaciones son esenciales para asegurar el empleo, la vivienda y los servicios sociales", informó un comunicado del Gobierno.

Se trata de la ley AB 1766, la cual es considerada una puerta de entrada a la inclusión social, detalla el oficio.

Las tarjetas de identificación estatales facilitan a los residentes la apertura de cuentas bancarias y el acceso a la atención médica, los beneficios públicos, permisos gubernamentales y realizar trámites de ingreso a colegios y universidades, añade.

El gobernador, Gavin Newsom, firmó un paquete de proyectos de ley el viernes que, entre otras cosas, permitirá que todos los inmigrantes obtengan tarjetas de identificación.

Desde 2015, los indocumentados en California pueden obtener licencias de conducir restringidas. Pero, ahora que se aprobó la nueva ley, las personas que por alguna razón no pueden realizar un examen de manejo, también pueden obtener una identificación.

Sin embargo, las nuevas ID´s, al igual que las típicas licencias de conducir, no funcionarán en las urnas.

En el estado de California, la licencia de conducir es independiente del registro de votantes. De manera similar, estas nuevas tarjetas de identificación para inmigrantes indocumentados no son prueba de registro de votante y llevarán el siguiente aviso: "Esta tarjeta no es aceptable para propósitos federales oficiales. Esta tarjeta de identificación se emite solo como un medio de identificación. No establece la elegibilidad para el empleo, el registro de votantes o los beneficios públicos".

La ley fue firmada el viernes pasado y entrará en vigor el primero de julio de 2027.