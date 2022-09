Emiten advertencia de calor excesivo para el condado de San Diego

(NOTICIAS YA).- Una advertencia de calor excesivo ha sido emitida para el condado de San Diego y se mantendrá vigente hasta la noche de este miércoles, aunque los pronósticos indican que las altas temperaturas seguirán azotando a la región fronteriza lo que resta de la semana.

El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido un aviso de calor excesivo desde las 10:00 a.m. de este lunes, 26 de septiembre, hasta las 8:00 p.m. de este miércoles, 28 de septiembre.

La advertencia está vigente para los valles y las áreas costeras de San Diego, en donde se podrían alcanzar condiciones calurosas con temperaturas de hasta 100 grados.

Apenas este domingo, el Servicio Meteorológico Nacional había emitido otro aviso para los desiertos del condado, mismo que inicialmente estaba vigente hasta la noche del martes.

A pesar de que el aviso tiene vigencia hasta este miércoles, que se prevé será el día más caluroso de la semana, las altas temperaturas se mantendrán presentes en la región fronteriza para cerrar este mes de septiembre.

Las autoridades del Condado de San Diego advierten que el calor extremo aumenta el riesgo de enfermedades y puede afectar a quienes trabajan o participan en actividades al aire libre.

