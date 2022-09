Fallece el cantante Lupe Tijerina en accidente automovilístico

La música mexicana está de luto, pues se ha anunciado el fallecimiento del cantante y acordeonista de Los Nuevos Cadetes De Los Primos Tijerina, Lupe Tijerina, quien murió la madrugada del 23 de septiembre en un accidente automovilístico cuando se dirigía a su casa en California.

La noticia fue compartida por su hijo a través de un video que colocó en sus redes sociales, y en el que con lágrimas en los ojos, comunicó a sus seguidores que su padre tuvo el accidente alrededor de las cinco de la mañana. Aunque no dio detalles del choque, comentó que no estaba seguro de lo que había pasado con su Lupe: "Hoy partió mi padre en un trágico accidente, venía de Nuevo México. No alcanzó a llegar mi viejo, no sé si le dio un ataque, si le dio un infarto o se quedó dormido, pero el carro quedó deshecho", se le escucha decir.

El hijo de Tijerina agradeció el cariño que tanto fans como familiares le han brindado en los últimos días y declaró que tanto él como su familia están atravesando uno de los peores momentos de su vida. "Hemos recibido mucho apoyo de la familia, amigos y seguidores, muchas gracias. Esto no es fácil, bien doloroso que va a ser para nosotros adaptarse a no tenerlo", concluyó.

Aunque usuarios en redes sociales asociaron la muerte de Lupe, con la del cantante de Los Cadetes de Linares, quien falleció hace unos años, estos dos sí eran primos y mantuvieron una relación hasta su deceso en el 2016.

Descanse en paz.