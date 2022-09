FOTO: Mujer fue hospitalizada luego de que su perro le defecara en la boca

(NOTICIAS YA).- Una mujer de origen británico fue hospitalizada luego de que su mascota, un perro de raza pequeña, le defecará en la boca mientras dormía.

Los hechos tuvieron origen en Gran Bretaña, Amanda Gommo de 51 años, se encontraba descansando cuando de pronto su perro chihuahua enfermó y sufrió una diarrea repentina, según New York Post.

"Estaba durmiendo la siesta a la tarde con Belle, como siempre lo hago, cuando de repente sentí que algo salía a chorros en mi boca", dijo Gommo a South West News Service.

Gommo estuvo vomitando durante varias horas, comentó que no podía quitarse el sabor de las heces de su boca.

Según la información de medios locales de Gran Bretaña, la hija de Gommo, llevó a Belle, la pequeña Chihuahua, al veterinario en donde fue diagnosticada con una infección estomacal.

Horas más tardes al incidente, la mujer, presentó síntomas similares a los de su mascota, por lo cual tuvo que ser trasladada a un hospital.

Fue diagnosticaron una infección gastrointestinal que había pasado a través de las heces del chihuahua.

La británica ya fue dada de alta y ahora se recupera en su casa. “He perdonado a Belle por su pequeño accidente y aún la amo con todo mi corazón”, según tn.com.ar.

In Bristol, a dog lady was hospitalized after a dog took a shit on her face & mouth while she slept. Amanda Gommo was snoring peacefully after lunch, At that moment, her chihuahua named Belle suddenly caught an attack of diarrhea, climbed on her owner's face & kicked it right in pic.twitter.com/6mgK0v36Y1

— Amir Ali Nemati (@AmirAliNemati07) September 27, 2022