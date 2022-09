Huracán Ian toca en el occidente de Cuba y anuncian posibles inundaciones y apagones en Tampa, Florida

(NOTICIAS YA).- La madrugada de este martes el huracán de categoría 3 Ian, tocó tierra en La Coloma, en la provincia occidental de Pinar del Río en Cuba.

Cuando el huracán Ian se acercaba a Cuba, 38.219 personas habían sido evacuadas de sus hogares en la provincia de Pinar del Río, según el canal de noticias estatal TelePinar el lunes por la noche.

El gobierno cubano estableció la fase de alerta ciclónica para seis provincias occidentales, incluyendo la capital, La Habana, según la BBC.

Las autoridades del condado de Hernando, ubicado al norte de Tampa, Florida, anunciaron este martes que el condado espera la llegada de vientos de fuerza tropical del huracán Ian a partir del mediodía de este miércoles, con vientos sostenidos durante los próximos dos días, aumentando hasta los vientos de nivel de huracán.

Do you know where to find information about how Hurricane #Ian will impact your local area? See products from your local NWS office: @NWSKeyWest@NWSTampaBay @NWSMiami @NWSMelbourne @NWSTallahassee @NWSJacksonville pic.twitter.com/DOlzwFEnBM

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 27, 2022