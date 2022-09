Muere gatillero en enfrentamiento a tiros con la policía de Henderson,Nevada

Sujeto pierde la vida en enfrentamiento a tiros con la policía

“En lo que va del año dos mil veintidós, este es el segundo oficial que resultó herido en un enfrentamiento a tiros en el área de Henderson.”

Esta mañana las sirenas de las patrullas de la policía de Henderson comenzaron a sonar fuertemente por las calles, a través de una conferencia de prensa la policía dijo que un hombre murió y un agente de patrulla resultó herido durante un tiroteo en una zona comercial de un importante cruce de la avenida Eastern y cerca de la calle Rose Parkway el este de los suburbios de Henderson.

“Aproximadamente a las seis de la mañana, los agentes que llegaron al lugar entraron en contacto con el sujeto descrito, que presentó lo que se cree que es un arma de fuego, lo que dio lugar a un tiroteo en el que participó un agente", dijo Olvera.

Autoridades informaron que el hombre murió de heridas de bala, mientras que un oficial de patrulla resultó herido durante el tiroteo en esta zona comercial, los agentes durante varias horas acordonaron las calles y desviaron el tráfico durante su investigación.

“La investigación continúa activa aunque no tenemos nuevos detalles sobre este caso.”

Olvera dijo que el agente implicado su condición fue descrita como estable, aunque no tenía detalles sobre su lesión, los nombres del agente y del hombre muerto aún no han sido revelados por las autoridades, pese a esta situación un fuerte dispositivo de patrullas se encontraban en este lugar , pues ante el caos que este enfrentamiento a tiros ocasionó, el tráfico rápidamente se apoderó de las calles, No obstante debido a la fuerte lluvia de balas que presenciaron los residente de esta área,este residente se encontraba sorprendido y atemorizado.

“Muchas armas en las calles, necesitamos más control,tenemos que hacer algo para reducir la venta de armas a cualquier persona, esto es demasiado., definitivamente hay muchas cosas que se tienen que cambiar, pero que pase esto aquí a las seis de la mañana y en este vecindario , en mi opinión personal hay que actuar rápido , deberían de verificar el historial de las personas que adquieren armas, esto debe parar.”