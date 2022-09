Va a proceso por homicidio imprudencial, dejó seis personas sin vida

(NOTICIAS YA).- La Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE) dio a conocer que inició el proceso penal contra un imputado por el delito de homicidio imprudencial en contra de seis personas y daños imprudenciales.

Isaías Z.G. obtuvo auto de vinculación a proceso por el presunto asesinato de seis personas en un accidente vehicular que ocurrió el 18 de septiembre del 2022, a la altura del kilómetro 71+500 de la carretera Ojinaga-Chihuahua, señaló la Fiscalía.

Distintos datos de prueba fueron expuestos ante un juez de control, los cuales acreditaban la presunta responsabilidad del imputado en el accidente automovilístico, dijo la FGE.

Dos camionetas se vieron involucradas en el accidente, una Ford, Ranger color gris con placas del estado de Chihuahua y una Dodge RAM de color blanco de matrícula de Texas, Estados Unidos.

Las personas que perdieron la vida iban en la Ford, Ranger; fueron identificadas como: Denisse del C. M. de 41 años; Jesús G. M. de 6 años; Luz María del C. M. de 54 años, Jaqueline G. C. de 31 años; Erick G. H. de 30 años y una niña de iniciales M.J.G.C., de 1 año de edad.

Las autoridades dieron a conocer que en el carro que venía manejando el imputado, Dodge RAM, iba acompañado de un menor de 10 años de edad que también falleció en el accidente. Los familiares del menor le otorgaron el perdón al presunto responsable.

Las medidas cautelares que le dictaron a Isaías Z.G., fueron: prisión domiciliaria, uso de brazalete electrónico y le prohibieron salir del estado.