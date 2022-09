Alfredo Adame fue agredido y herido de gravedad por varios "maleantes"

Nuevamente Alfredo Adame se coloca en medio de la polémica y es que hace unas horas se reportó que el actor fue agredido y herido de gravedad por unos "malandros", como los describió él mismo en su cuenta de Instagram, por lo que tuvo que ser atendido médicamente debido a los golpes que recibió.

Fue el mismo actor quien comunicó el hecho a sus seguidores así como a distintos medios de comunicación, para denunciar la agresión que había sufrido alrededor de las 14:00 horas en las afueras de su casa.

La noticia fue difundida junto a una fotografía en la que se observa el daño que sufrió, sobre todo en la parte superior del rostro en el que su ojo derecho se llevó la peor parte.

"Hace unos minutos fui víctima de unos malandros, con algunas lesiones graves…..después les cuento….estoy bien", compartió en su cuenta de Instagram para su más de 160 mil seguidores.

Adame declaró que fue golpeado afuera de su casa por dos sujetos y que procederá en su contra conforme a la ley, ya que sus heridas no podrán sanar en menos de 15 días y califican para iniciar la denuncia penal. El exconductor de televisión también aseguró que "no se trataba de una venganza en su contra", sino que el ataque ocurrió cuando salió de su domicilio a observar lo que estaba pasando, pues en la calle se encontraban diversas patrullas.

"Bajé yo a a arreglar una llanta, ahí por donde vivo, en Tepepan, de repente empezamos a oír un pasadero de patrullas impresionante y llegaban camionetas, patrullas y todo este rollo con las sirenas, dije ‘algo ha de haber pasado", confesó el actor.

"Llegué a mi casa y no dejaban pasar, de hecho me dejaron pasar porque vivo ahí, y en la esquina había muchas patrullas, mucha gente, y un cuerpo tirado. Entonces llego yo, meto el carro, salgo y le pregunto a mi vecina ‘Oye, qué pasó’, y me dice ‘Parece que mataron a un policía, parece que venían persiguiendo a alguien’, y se bajaron y lo asesinaron", continuó.

"Llega un cuate en un coche con una mujer con un balazo en el hombro y dice ‘mataron a mi hermano y a mi mujer la quisieron matar’, fue un ataque directo. Llega uno por atrás, cobarde, que estaba con él a media calle y me avienta un campanazo que me causó una herida de 6 u 8 puntadas y posiblemente la retina me la desprendió", contó el actor.

Aunque la noticia sigue en desarrollo se sabe que Adame está bien y que el acto no pasó a mayores.