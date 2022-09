Billboard Latin 2022: Fecha, horarios y nominados de la ceremonia

La entrega número 29 de los Billboard Latin Music Awards está por llegar y estamos listos para conocer a aquellos artistas que se convirtieron en un ícono musical durante el 2022 gracias a su desempeño en la música, las presentaciones en vivo y los videos musicales.

Se trata de la ceremonia anual que premiará a los intérpretes más populares de la música latina, además de ofrecer un espectáculo increíble en el que desfilarán grandes artistas tocando algunos temas para el deleite del público.

Para su edición 2022, la actriz Kate del Castillo y el actor Jaime Camil serán los encargados de dirigir la ceremonia este jueves 29 de septiembre, desde el Wastco Center de Miami, Florida.

Entre los famosos que se presentarán en la gala, aparece el nombre de Nicky Jam, quien entrará al Salón de la Fama de Billboard, Chayanne que recibirá el Premio Icono, así como los mexicanos de Grupo Firme quienes compartirán escenario con Camilo gracias al tema que lanzaron juntos hace unas semanas.

Los Ángeles Azules también subirán al escenario durante esta noche y el colombiano Maluma estrenará durante su presentación el tema 'Junio'.

El artista más nominado de la noche es el puertorriqueño Bad Bunny con 23 categorías, seguido por Karol G con 15 y Becky G con 11 nominaciones.

Te dejamos la lista completa de nominados para que no te pierdas ningún detalle del evento:

Artista del año / Artist of the year

Bad Bunny

Farruko

Jhayco

Karol G

Rauw Alejandro

Artista del año, debut / Artist of the year, new

Ivan Cornejo

Los gemelos de Sinaloa

Los Lara

Luis R. Conriquez

Yahritza y su esencia

Gira del año / Tour of the year

Bad Bunny

Los Bukis

Maluma

Marc Anthony

Ricky Martin & Enrique Iglesias

Artista crossover del año / Crossover artist of the year

Chris Brown

DJ Khaled

Ed Sheeran

Rvssian

Shawn Mendes

Skrillex

“Hot latin song” Canción del año / Hot latin song of the year

Bad Bunny & Chencho Corleone, “Me porto bonito”

Bad Bunny, “Tití me preguntó”

Bad Bunny, “Yonaguni”

Becky G & Karol G, “Mamiii”

Farruko, “Pepas”

“Hot latin song” Colaboración vocal del año / Hot latin song of the year, Vocal event

Aventura & Bad Bunny, “Volví”

Bad Bunny & Bomba Estéreo, “Ojitos lindos”

Bad Bunny & Chencho Corleone, “Me porto bonito”

Bad Bunny & Rauw Alejandro, “Party”

Becky G & Karol G, “Mamiii”

“Hot latin songs” Artista del año, masculino / Hot latin songs artist of the year, male

Bad Bunny

Chencho Corleone

Farruko

Jhayco

Rauw Alejandro

“Hot latin songs” Artista del año, femenina / Hot latin songs artist of the year, female

Anitta

Becky G

Kali Uchis

Karol G

Rosalía

“Hot latin songs” Artista del año, dúo o grupo / Hot latin songs artist of the year, duo or group

Aventura

Calibre 50

Eslabon Armado

Fuerza Regida

Grupo Firme

Canción del año, Latin airplay / Latin airplay song of the year

Aventura & Bad Bunny, “Volví”

Becky G & Karol G, “Mamiii”

Farruko, “Pepas”

Farruko, Víctor Cárdenas & DJ Adonis, “El incomprendido”

Rauw Alejandro, “Todo de ti”

Canción del año, ventas / Sales song of the year

Becky G & Karol G, “Mamiii”

Farruko, “Pepas”

J Balvin & Skrillex, “In da getto”

Karol G, “Provenza”

Sebastián Yatra, “Dos oruguitas”

Canción del año, streaming / Streaming song of the year

Bad Bunny & Chencho Corleone, “Me porto bonito”

Bad Bunny, “Tití me preguntó”

Bad Bunny, “Yonaguni”

Becky G & Karol G, “Mamiii”

Farruko, “Pepas”

“Top latin album” del año / Top latin album of the year

Bad Bunny, Un verano sin ti

Farruko, La 167

J Balvin, Jose

Karol G, KG0516

Rauw Alejandro, Vice Versa

“Top latin albums” artista del año, masculino / Top latin albums artist of the year, male

Anuel AA

Bad Bunny

J Balvin

Ozuna

Rauw Alejandro

“Top latin albums” artista del año, femenina / Top latin albums artist of the year, female

Becky G

Kali Uchis

Karol G

Natti Natasha

Rosalía

“Top latin albums” artista del año dúo o grupo / Top latin albums artist of the year, duo or group

Aventura

Calibre 50

Eslabon Armado

Los Bukis

Maná

Artista “Latin Pop” del año, solista / Latin Pop artist of the year, solo

Becky G

Camilo

Enrique Iglesias

Kali Uchis

Sebastián Yatra

Artista “Latin Pop” del año, dúo o grupo / Latin Pop artist of the year, duo or group

Bomba Estéreo

CNCO

Jesse & Joy

Maná

Reik

Canción “Latin Pop” del año / Latin Pop song of the year

Becky G & Karol G, “Mamiii”

Karol G, “Provenza”

Rauw Alejandro, “Todo De Ti”

Sebastián Yatra, “Tacones Rojos”

Shakira & Rauw Alejandro, “Te Felicito”

Álbum “Latin Pop” del año / Latin Pop album of the year

Becky G, Esquemas

Enrique Iglesias, Final (Vol. 1)

Jay Wheeler, De Mi Para Ti

Rosalía, Motomami

Sebastián Yatra, Dharma

Artista regional mexicano del año, solista / Regional mexican artist of the year, solo

Carin Leon

Christian Nodal

Ivan Cornejo

Junior H

Natanael Cano