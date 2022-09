Identifican a hombre que estando ebrio atropelló a niña de 1 año en San Diego

(NOTICIAS YA).-Una pequeña de apenas un 1 de edad, murió al ser atropellada por un conductor que se sospecha, manejaba bajo la influencia del alcohol el sábado pasado. Hoy familiares y vecinos piden justicia.

Un episodio sumamente triste para la familia de la niña, identificada como Anna Leeh Rodarte; perturbador también por la edad de la pequeña.

Los hechos ocurrieron cuando la pequeña jugaba con sus hermanas, de repente el conductor de una camioneta, identificado por la Policía como Margarito Angeles Vargas, de 45 años, la atropelló al llegar a la intersección de las calles 10 y Redwood Street en City Heights. Paramédicos la llevaron al hospital, pero fue declarada sin vida momentos más tarde.

Su madre Carina pide todo el peso de la ley para el conductor que ya fue arrestado.“No merecía morir, ella tenía mucha vida por delante”, afirmó.

Entre el momento de tensión después del choque, uno de los vecinos subió a su vehículo y persiguió al conductor presuntamente responsable.

Fue este vecino, que prefirió no ser identificado, quien dio la información a la policía con la que horas más tarde pudo ser localizado en la comunidad de Bay Terraces.

Vargas fue puesto bajo arresto por huir de la escena de un choque, manejar bajo influencia de alcohol y con licencia suspendida. Un hecho que vecinos temen vuelva a ocurrir.

“Hay muy poca vigilancia policiaca, casi no vemos patrullas y pues si nos preocupa la falta de seguridad y que la gente ande suelta manejada como si no importaran solamente ellos sino la gente que camina”, declaró Yolanda Baruna, residente de City Heights.

Para Carina y la comunidad en general, no hay víctima más inocente que una niña de un año de edad. Su madre la describe como una pequeña alegre, inquieta y juguetona, y a quien por esa misma razón se le debía haber prestado más atención.

“Vivir con el dolor de yo como madre le quedé mal, que no la pude proteger, pero a la vez no fue mi culpa, yo estaba tratando de ir a trabajar para darle una mejor vida y pues lo único que me puedo decir, que en confiar en alguien que ni pudo cuidar a mi niña”, declaró.

Por su parte, este miércoles se pospuso la lectura de cargos del hombre acusado. Angeles Vargas no compareció ante el tribunal en la fecha que tenía prevista.

Funcionarios de la corte dijeron que estaba en Vivienda de Observación Mejorada, una unidad carcelaria para reclusos que pueden tener un riesgo elevado de suicidio y/o autolesión, de acuerdo a información de City News.

Permanece detenido sin derecho a fianza por sospecha de asesinato, conducir ebrio, atropellar y darse a la fuga y conducir con una licencia suspendida. Los fiscales no quisieron comentar sobre los cargos que enfrenta hasta que sea procesado, lo que ahora está programado tentativamente para el viernes por la mañana.

Familiares y vecinos realizaron una vigilia con veladoras, flores, juguetes y fotografías en memoria de una vida que apenas iniciaba y para quien hoy piden justicia. Una cuenta de gofundme fue abierta para apoyar a la familia de la niña, ante terrible pérdida: https://www.gofundme.com/f/annabeth-funeral-expenses?qid=cf8998f3f4a4c89fbc9b262bc93b70be