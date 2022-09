La demanda de boletos para los Avalanche aumentó un 200%

(NOTICIAS YA).- Los Colorado Avalanche vienen de una temporada ganadora de la Copa Stanley y parece que han ganado bastantes fanáticos según el sitio de internet StubHub, los Avs han llegado a su lista de los 10 mejores equipos por primera vez en el No. 9 y tienen una demanda de boletos que representa un aumento de casi el 200 % con respecto a la temporada pasada.

La apertura de la temporada de los Avalanche en la Ball Arena es el juego más vendido de StubHub en todos los EE. UU. fuera del "NHL Winter Classic".

Los partidos en casa de mayor demanda para la temporada de los Avs son:

vs. Chicago Blackhawks - 12 de octubre

vs. Seattle Kraken - 21 de octubre

vs. New York Rangers - 9 de diciembre

vs Toronto Maple Leafs - 31 de diciembre

vs Boston Bruins - 7 de diciembre

Se estima que los fans de los Avs paguen unos $ 200 por los asientos del balcón superior del Juego 1, ya que es el boleto más barato disponible en StubHub a partir de este miércoles 28 de septiembre.