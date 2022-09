Reportan 23 migrantes desaparecidos al hundirse una embarcación cerca de los cayos durante paso de Ian

(NOTICIAS YA).- La Patrulla Fronteriza del sur de Florida respondió a una emergencia para dar con 23 inmigrantes cubanos que encallaron este miércoles en las cercanías de Key West (Sock Island) justo cuando el huracán Ian se acercaba a las costas del estado.

Cuatro sobrevivientes nadaron hasta la costa y lograron ser rescatados y trasladados al hospital del condado de Monroe. La embarcación se hundió en la madrugada de este miércoles, cuando la marejada ciclónica asociada al huracán Ian impactaba la corta sur de Florida con vientos de tormenta tropical.

#BREAKING: U.S. Border Patrol agents along with support from @mcsonews responded to a migrant landing in Stock Island #Florida. 4 Cuban migrants swam to shore after their vessel sank due to inclement weather. @USCGSoutheast initiated a #SAR operation to search for 23 individuals. pic.twitter.com/yUurGfSOSe

— Chief Patrol Agent Walter N. Slosar (@USBPChiefMIP) September 28, 2022