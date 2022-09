Semana mortal en Las Vegas: Choques separados dejan muertos y un ciclista grave

(NOTICIAS YA).- El martes fue un día mortal en las carreteras de Las Vegas, pues se reportaron tres choques separados. En uno de ellos dos personas murieron, entre ellas un peatón y un motociclista.

Por otro lado, un ciclista sufrió heridas graves en la U.S. 93 cerca de la pista de Las Vegas. El ciclista se encuentra en condición crítica y fue identificado como Kuyle Timmons de 36 años de Toronto, Ontario. Tras el accidente fue trasladado en helicóptero al University Medical Center.

La policía indicó en un comunicado de prensa que Timmons transitaba en una bicicleta de carretera Scott Addict Limited Edition hacia el norte en Las Vegas Boulevard cuando un camión de remolque Freightliner 2020 lo golpeó en la parte trasera de la bicicleta, expulsándolo a la carretera.

La policía dijo que el conductor del semirremolque, Taylor Apana, de 27 años, quien impactó al ciclista, permaneció en la escena. Sin embargo, el accidente continúa bajo investigación.

Las muertes de peatones aumentaron un 32% en comparación con esta época el año pasado.

— LVMPD (@LVMPD) September 28, 2022