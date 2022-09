Anuncian aplicación a programa After School All Star en las Vegas

La cámara latina de comercio y el distrito escolar del condado Clark anunciaron la expansión del programa after school All-Stars Las Vegas. Que permitirá que más escuelas sean parte del mismo, brindando atención de forma gratuita a los estudiantes que formen parte

Jesus Jara, Superintendente del CCSD declaró: “Sé lo importante que es para los niños y por eso agradezco a la cámara de Comercio latina y a todos los involucrados por hacer este programa posible para mantener a los niños enfocados después de clases porque sabemos lo qué pasa con los niños cuando no están en el en la escuela y no están enfocados ahora ellos necesitan mantenerse así no sólo en el aspecto académico”

Este programa permite que los estudiantes puedan recibir actividades extracurriculares y mayor aprendizaje luego de salir de su horario rutinario de clases, mismo que ayuda a muchos padres a que sus hijos estén enfocados mientras los mismos salen de trabajar o de realizar sus actividades.

El mismo incluye clases como tutorías, ayuda con las tareas, arte, baile, música, deportes entre otros.

“Para nosotros es muy importante porque sabemos que más del 40 por ciento de los alumnos de las escuelas son latinos hispanos y nosotros en la Cámara de Comercio latina tenemos que estar en esa mesa cuando hablamos de educación para los niños porque son nuestros niños” Dijo Peter Guzman, Presidente de La Cámara Latina de Comercio.

Serán 4.9 millones de dólares provenientes de fondos federales, según lo declarado. Que permitirán la expansión del programa en 3 escuelas además de la apertura del mismo en 12 escuelas más cubriendo el ano escolar 2022-2023 y 2023-2024

Según lo informado más del 90% del personal que es parte de este programa son maestros licenciados. Son los que imparten las clases extracurriculares a todos los alumnos.

La Escuela Elemental RObert E Lake, es una de las escuelas que se unen a este programa y su directora Paola Zepher, declaró: “Este momento tenemos 120 niños 10 profesoras o sea 10 clases que lo están haciendo cada día menos viernes pero tengo una lista de espera”

El programa es gratuito y los padres de familia pueden solicitar que sus hijos sean parte del mismo comunicándose con los directores de las escuelas de sus hijos. Además, pueden obtener más información de cómo funciona y qué escuelas son las participantes en el sitio web del programa www. Asaslv.org

