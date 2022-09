Continúan las suspenciones de vuelos y cierres de aeropuertos en Florida por huracán Ian

(NOTICIAS YA).- Hoy jueves continúan muchos vuelos suspendidos y aeropuertos cerrados en Florida tras el paso del huracán Ian. Justo antes de la medianoche del miércoles, el Aeropuerto Internacional de Jacksonville tuiteó que su terminal del aeropuerto había cerrado y todos los vuelos del jueves fueron cancelados. Aún no se sabe cuándo reabrirá. Aunque el Aeropuerto Internacional de Key West reabrió el jueves a las 7 a.m.

El Aeropuerto Internacional de Orlando tuiteó una actualización operativa el jueves por la mañana, diciendo que se esperaba que las operaciones comerciales se renovaran en algún momento del viernes. “Cuando se decida un momento específico, lo compartiremos en nuestros canales de redes sociales y sitio web”, dieron a conocer mediante un comunicado.

Los aeropuertos a continuación permanecerán cerrados, según la información del mapa de estado del aeropuerto de la Administración Federal de Aviación (FAA).

• Sarasota-Bradenton International - Se espera que reabra hoy a las 7:59 p.m. ET

• Tampa International - Se espera que reabra el viernes a las 12:00 p.m. ET

• Orlando International - Se espera que reabra el viernes a las 10:30 a.m. ET

• St. Pete-Clearwater International - Se espera que reabra el viernes a las 12 p.m. ET

• Southwest Florida International - Se espera que reabra el viernes a las 12 p.m. ET

• Daytona Beach International- Se espera que reabra el 5 de octubre a las 6 p.m. ET

El Aeropuerto Internacional de Miami y el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood están abiertos, pero algunos vuelos se han retrasado y cancelado.

Se recomienda que los pasajeros revisen el estatus de sus vuelos con las aerolíneas o en la página oficial del aeropuerto por donde viajan.

Hasta esta mañana 2,000 vuelos habían sido cancelados en EE. UU.

Los aeropuertos de Orlando, Tampa y Jacksonville lideraron con la mayor cantidad de cancelaciones el jueves por la mañana.

Según FlightAware más de 250 vuelos cancelados eran de American Airlines.

Los clientes estadounidenses que viajan a través de aeropuertos en Florida, Georgia y las Carolinas pueden volver a reservar vuelos sin cargos por cambios.

Otras aerolíneas estadounidenses, incluidas Delta, Southwest y United, también han introducido políticas flexibles para los pasajeros afectados.

