Confirman autoridades de Florida al menos dos muertes tras el paso del huracán Ian

(NOTICIAS YA).- El huracán Ian tocó este miércoles tierra a lo largo de la costa suroeste de Florida cerca de Cayo Costa como una poderosa huracán de categoría 4. Ahora se ha debilitado a una tormenta tropical.

El gobernador Ron DeSantis informó sobre el paso arrasador que tuvo del fenómeno meteorológico en el centro de la península de Florida.

Informó que nueve condados del estado de Florida fueron declarados zona de desastre.

Por otra parte, las autoridades del condado de Volusia, al noreste de Orlando, informaron sobre la muerte de un hombre de 72 años, quien muriera la madrugada de este jueves, esto luego de salir de su casa mientras intentaba vaciar su piscina, esta es la primera muerte confirmada por el gobierno de Estados Unidos.

Más tarde, el gobernador Ron DeSantis confirmó que además de la víctima mortal de 72 años, se tiene el reporte de una persona más muerta, se encuentran investigando si las víctimas están direcamente relacionadas con la tormenta: “Nuestra suposición es que sí”, mencionó, según Infobae.

Sad news to report: A 72-year-old Deltona man lost his life overnight after going outside during the storm to drain his pool. Deputies pulled him from a canal and performed CPR but were unable to revive him. https://t.co/18gImufcTs

— Volusia Sheriff (@VolusiaSheriff) September 29, 2022