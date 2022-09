VIDEO: Ya fue detenido criminal que escapó de la cárcel cuando intentaba huir

(NOTICIAS YA).-ACTUALIZACIÓN: El criminal que escapó de la cárcel el viernes pasado, ya fue capturado luego de ser captado por diversas cámaras de seguridad en donde se le puede ver entrar a una terminal de transporte, comprar un boleto en la ventanilla y después ser arrestado por la policía unos instantes antes de abordar una camioneta tipo Sprinter.

En el video se puede observar que Porfirio Duarte-Herrera de 42 años camina tranquilamente frente a una terminar de transporte terrestre el día 27 de septiembre, después el 28 se le observa comprando un boleto en la ventanilla a las 8:47 p.m. y finalmente es abordado por los oficiales que le piden una identificación y proceden a esposarlo a las 9:38 p.m.

NOTA ORIGINAL:Un preso que pagaba una sentencia de cadena perpetua en Nevada por la fabricación de una bomba que mató a un hombre en Las Vegas Strip (2007 Luxor) escapó de la cárcel el pasado viernes, según dio a conocer el Departamento de Corrección de Nevada este miércoles.

Se trata de Porfirio Duarte-Herrera de 42 años, quien asesinó a Willebaldo Dorantes Antonio y fue condenado a prisión de por vida, sin derecho a libertad condicional.

Fue a las 7 de la mañana de hoy cuando guardias penales del Centro Correccional Southern Desert se dieron cuenta que el criminal había escapado y poco después comenzó la búsqueda, según informó el canal 8.

“Él es un asesino convicto y no debe ser abordado. Si lo ve, llame al 911 de inmediato”, comunicó la Policía mediante un tuit.

Duarte-Herrera había sido sentenciado en el 2009.

Aquellos que tengan alguna pista deben llamar al 911 y no acercarse, debido a que se considera una persona peligrosa.

We are actively assisting the U.S. Marshals in locating Nevada Department of Corrections escapee Porfirio Duarte-Herrera. He is a convicted murderer and should not be approached. If you see him, please dial 911 immediately.#PorfirioDuarteHerrera pic.twitter.com/A3uzZeRx67

— LVMPD (@LVMPD) September 28, 2022