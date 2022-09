Encuentra policía de Windsor cuerpo en Poudre River

(NOTICIAS YA).-El Departamento de Policía de Windsor dio a conocer que está realizando una investigación acerca de un hecho en el que se localizó un cuerpo en Poudre River Trailhead el jueves en la mañana.

Fue por la mañana aproximadamente a las 7:44 a.m. que la policía localizó el cadáver cerca de River West Drive y el bulevar Colorado.

Existió una gran presencia policial en el área para comenzar con las investigaciones necesarias, de acuerdo a la policía de Windsor.

Los oficiales consideraron que este hecho no significa ninguna amenaza para el público en general, por lo que no existió ningún tipo de alerta. Aún no existe información sobre la identidad y género de la víctima.

La policía pide a cualquier persona que tenga información sobre los hechos, para que lo comunique a través del número del departamento de policía al 970-674-6436. También puede mandar un correo a tolson@windsorgov.com.