Estafan por un aplicación de dispositivo móvil a empleados de restaurante en Las Vegas

Trabajadores de un restaurante denuncian que fueron víctimas de un estafador

“Ya no pude recuperar mi cuenta y pues hice un depósito a nombre de una persona que me lo pidió.”

Karina Cortez, quien es originaria del estado de Michoacán, México nos cuenta que desde hace más de cuatro años trabaja en un restaurante de la ciudad de La Vegas,ella como cientos de inmigrantes en suelo estadounidense con el sudor de su frente se gana el pan de cada día. Hoy nos relata que hace un par de días ella y sus compañeros de trabajo cayeron en una estafa enviando dinero mediante la aplicación Zelle.

“Mis compañeros entre todos como mil quinientos más o menos fue un día después, a todos nos paso igual el mismo día un día después platicamos después que caímos todos fue por una compañera y pues yo despues hable con ella y pues ella me dijo que pues le habían robado su cuenta.”

Karina explicó que el estafador le hizo una video llamada pero que no pudo conectarse correctamente debido a la supuesta falta de señal de su dispositivo , luego vía texto le pidió dinero haciéndose pasar por una persona conocida, de esta forma ella y sus compañeros le hicieron varias transferencias de dinero a la cuenta de esta persona, .

“Primeramente que no envíen dinero aun si el que está pidiendo este dinero dice ser un familiar no envíen dinero sin confirmar sin hablar con la persona y decir me estás pidiendo dinero y esta es tu cuenta o tu número, una vez que uno envía el dinero es muy difícil recuperarlo por que uno mismo autorizo la transferencia aunque haya sido bajo un truco, mentiras.”

Roxana Rosales Gerente del restaurante donde trabaja Cortez dice que ella estuvo apunto de caer en este tipo de fraudes pero afortunadamente no lo hizo y sus empleados si lo hicieron

“La semana pasada todo mundo empezó a recibir mensajes del supuesto chef de cocina de que si le podíamos mandar un deposito por Zelle, preguntándonos primero si teníamos Zelle y luego que si le podíamos mandar un depósito, cuando recibí los mensaje de otro compañero que alerta, esto es un fraude todo el mundo tiene los mensajes.”