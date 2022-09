Cae nieve en las montañas, mientras que en Metro Denver llegamos a los 70's

Condado Summit, Colorado.- De nueva cuenta vivimos un fin de semana al más puro estilo Colorado. 70's para el área metropolitana con bastante sol en los primeros días del otoño con algunas ráfagas de viento sin embargo si viaja por carretera a las montañas la realidad será otra pues empezó a caer algo de nieve como puede apreciarse en las fotografías que compartió el Servicio Meteorológico Nacional de Boulder desde la cima de Copper Mountain.

Las cámaras en la cima de Copper Mountain y Union Peak muestran una ligera capa de nieve que comienza a cubrir las pistas de esquí. Mientras Denver está experimentando su última parte del verano, pero por poco tiempo pues un equipo de meteorológos advirtieron sobre un frente frío que podría traer nieve a alturas superiores a los 11,000 pies. Copper Mountain tiene una elevación de 12,441 pies, mientras que Union Peak se encuentra a 12,313 pies.

Hacia el norte en la autopista 36, el Centro de visitantes en el Parque Nacional de las Montañas Rocosas se une a quienes disfrutan de los primeros paisajes blancos de la temporda donde a 11,796 pies sobre el nivel del mar se observa el Trail Ridge Road con la preciada nieve.

Scattered-numerous showers & storms will move across the high country onto the adjacent plains thru the afternoon. The stronger storms could produce moderate rain, gusty winds, & small hail. In addition, watch out for dangerous cloud-ground lightning with any of the storms #cowx pic.twitter.com/2lTi4WEkWC

— NWS Boulder (@NWSBoulder) September 30, 2022