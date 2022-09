Cierran Aeropuerto Internacional de Charleston por la llegada del huracán Ian

(NOTICIAS YA).-El aeródromo del Aeropuerto Internacional de Charleston se cerró el viernes por la mañana debido a que el huracán Ian continúa afectando a Charleston y Lowcountry.

A través de su cuenta oficial de twitter el Aeropuerto Internacional dijo que el aeródromo permanecerá cerrado hasta las 6 am del sábado, 1 de octubre.

Charleston International Airport airfield has closed due to high winds from Hurricane Ian. The airfield plans to reopen Saturday, October 1, at 6 a.m.

For additional questions regarding upcoming flights, please contact your airline. pic.twitter.com/iDg1Ar5h2d

— Charleston International Airport (@iflyCHS) September 30, 2022