Dicen que la justicia es ciega: Fugitivo de Colorado robó $700,000 mientras estaba en prisión

(NOTICIAS YA).- Tras una acusación en junio contra Alan May, de 58 años, por 17 cargos de fraude electrónico y postal, más un cargo de fuga. Ahora, el Servicio de Alguaciles de EE. UU. ofrece una recompensa de $ 5,000 dolares para cualquiera que pueda ayudar a dicha agencia a capturarlo.

Alan May escapó de la Institución Correccional Federal en Englewood cerca de South Kipling Street y la avenida Quincy el 21 de diciembre del 2018. El hábil y conspicuo criminal, robó un camión de trabajo de la Oficina de Prisiones y salió de su encierro sin que nadie se diera cuenta!.

Horas más tarde, el sujeto usó una tarjeta de crédito para alquilar un camión U-Haul en una instalación de Denver y luego lo abandonó detrás de un Waffle House en Fort Worth, Texas.

May fue visto en la casa de su madre en Houston el día después de su fuga, pero un portavoz de los U.S. Marshals le dijo a FOX31 que el rastro de May se ha enfriado.

El creativo defraudador desde el interior de la prisión del 2016 a l2018, creó compañías fantasma, generadoras de energía. Pero eso no es todo, casi todos los estados tienen una cuenta para la propiedad no reclamada. Los investigadores dicen que May estableció las empresas falsas en Texas a través del sitio web del Secretario de Estado y luego reclamó regalías por petróleo y gas no reclamadas que nunca se habían pagado en Kansas, Luisiana y Dakota del Norte.

May se puso en contacto con esos estados y se presentó a sí mismo como representante de esas empresas, según la acusación. Afirmó que “las entidades controladas por él tenían derecho a regalías de petróleo y gas que aún no habían sido reclamadas por los verdaderos propietarios”.

Cuando Alan May escapó, le quedaban nueve años de una sentencia de prisión de 20 por fraude de valores. El individuo, fue declarado culpable de robar $ 6,8 millones a través de un esquema Ponzi.

Los investigadores dicen que el verdadero nombre de May es Allen Todd May. Se solicita a cualquier persona que tenga información sobre su paradero que envíe una pista al sitio web de los U.S. Marshals haciendo clic aquí o llamando al 1-877-WANTED2.