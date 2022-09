Huracán Ian, toca tierra en Carolina del Sur

(NOTICIAS YA).- El huracán Ian toca tierra en la localidad de Georgetown en Carolina del Sur, este viernes por la tarde con vientos sostenidos de 85 mph, azotando al estado con vientos dañinos, fuertes lluvias y marejadas ciclónicas que amenazan la vida.

El ciclón a su paso derribo árboles y líneas eléctricas en muchas áreas, prevén que su llegada a la costa de Carolina del Sur provoque marea alta, lo que causaría mayores inundaciones, según Univision.

Ian, que se fortaleció en el Atlántico, con dirección a Carolina del Sur con vientos centrales sostenidos.

Su centro, a solo docenas de millas de la costa, debía trasladarse a tierra entre Charleston y Myrtle Beach, dijeron los meteorólogos, con fuertes vientos que ya golpean gran parte de la costa de las Carolinas y se esperan marejadas ciclónicas que amenazan la vida y vientos dañinos pronto.

Mientras gran parte de Florida hace un balance el viernes de daños apocalípticos, con buscadores que aún buscan personas necesitadas y millones sin electricidad, el letal huracán Ian ha comenzado a azotar Carolina del Sur, donde se espera que toque tierra por la tarde y amenaza con inundaciones más letales y fuerza suficiente para alterar el paisaje costero.

Con al menos 23 muertes reportadas en Florida, Ian se fortaleció a una tormenta de Categoría 1 en el Atlántico y se dirigía hacia Carolina del Sur con vientos centrales sostenidos de 85 mph a partir de las 11 a.m. ET del viernes.

Su centro debía trasladarse a tierra entre Charleston y Myrtle Beach, dijeron los meteorólogos, con fuertes vientos que ya azotan gran parte de la costa de las Carolinas y se esperan pronto marejadas ciclónicas que amenazan la vida y vientos dañinos.

“Esta es una tormenta peligrosa que traerá fuertes vientos y mucha agua”, tuiteó el gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster. "Sea inteligente, tome buenas decisiones, controle a sus seres queridos y manténgase a salvo".

This is a dangerous storm that will bring high winds and a lot of water, but the most dangerous thing about it will be human error. Be smart, make good decisions, check on your loved ones, and stay safe. https://t.co/81T1jgeyei

