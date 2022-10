Asesino en serie suelto en California es buscado por la Policía

(NOTICIAS YA).-Una serie de cinco asesinatos en los últimos meses parecen ser obra de una sola persona de acuerdo con las investigaciones y evidencias, informó el Departamento de Policía de Stockton, California.

Las autoridades buscan a un sospechoso vinculado con los homicidios, el primero de los cuales ocurrió el 8 de julio de este año. Todas las víctimas eran hombres y todos estaban solos en el momento en que recibieron los disparos mortales, dijo la policía a través de un comunicado.

Las autoridades dieron a conocer algunos detalles sobre los ataques: un hombre de 35 años asesinado a tiros a las 12:31 am del 8 de julio; un hombre de 43 años asesinado a tiros a las 9:49 pm el 11 de agosto; un hombre de 21 años asesinado a tiros a las 6:41 am del 30 de agosto; un hombre de 52 años asesinado a tiros a las 4:27 am el 21 de septiembre; y un hombre de 54 años asesinado a tiros a la 1:53 am del 27 de septiembre. Cuatro de ellos de origen hispano y uno anglosajón.

Todas las víctimas fueron emboscadas, ninguna fue robada y ninguna estaba relacionada con drogas o pandillas, sin embargo, la Policía informó que tiene evidencia física que vincula las cinco escenas del crimen, de acuerdo a información de ABC.

Ninguna de las víctimas fue identificada públicamente, pero la familia del último asesinado lo identificó como Lorenzo López.

La ciudad de Stockton informó acerca de una recompensa de hasta 75 mil dólares por información que conduzca a un arresto en la investigación. Por su parte, Crime Stoppers publicó una recompensa adicional de 10 mil.

Por otra parte, dieron a conocer que han puesto bajo custodia a una “persona de interés”, sin embargo, indicaron que podría tratarse de una persona sospechosa o una persona que presencio alguno de los crímenes.

En lo que va del año, las autoridades de Stockton han investigado 43 homicidios, algunos de los cuales presentan similitudes, por lo que las autoridades no descartan la posibilidad de que estos pudieran haber sido perpetrados por la misma persona.