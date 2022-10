Mujer muere acuchillada frente a sus 5 hijos al este de Los Angeles

(NOTICIAS YA).-Una mujer fue atacada a puñaladas por su pareja dentro de su vivienda al este de Los Angeles la noche del viernes, informó el Departamento del Sheriff del Condado.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 8 de la noche, cuando agentes respondieron a un llamado de auxilio en la cuadra 100 de South Townsend Avenue.

Al llegar al lugar, localizaron a una mujer con severas heridas de arma blanca por lo que fue trasladada a un hospital, sin embargo, murió más tarde.

La familia identificó a la víctima como Milagros Angelica Medina, de 45 años. Según la información de las autoridades, el novio de la mujer fue quien la apuñaló varias veces antes de huir de la escena, luego de una pelea ocasionada porque Milagros le comentó que quería separarse.

"Simplemente ya no quería estar con él porque no se sentía segura… No había dormido durante tres días seguidos y siempre les decía a sus hijos que lo vigilaran para ver si él le haría alguna cosa", comentó un testimonio a un medio local.

La mujer recibió varias heridas estando presentes sus cinco hijos de 3, 11, 13, 15 y 18 años, junto con un amigo cercano de la hija mayor.

Los detectives ahora buscan al responsable quien hasta el momento no ha sido identificado. Por otro lado, una cuenta de Go Fund Me fue habilitada para apoyar a la familia a enterrar a Milagros junto al padre de los niños quien falleció a causa de una afección médica.

https://www.gofundme.com/f/milagros-angelica-medina?utm_source=widget&utm_medium=referral&utm_campaign=p_cp+share-sheet

Autoridades recomendaron a cualquier persona que tenga información sobre el ataque que se comunique con la Oficina de Homicidios del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles al (323) 890-5500. Puede permanecer en el anonimato llamando a "Crime Stoppers" al (800) 222-TIPS (8477) o utilizando el sitio web lacrimestoppers.org.