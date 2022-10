Se desploma helicóptero en el patio de una vivienda en California

(NOTICIAS YA).-Un helicóptero seperdió el control mientras volaba y se estrelló en el patio delantero de una casa en Fresno, en el centro de California, dejando como saldo el piloto y un pasajero heridos.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 10 de la mañana del sábado, cuando el helicóptero golpeó el borde de una residencia ubicada en la cuadra 4900 de East Garrett Avenue, cerca de las avenidas Jensen y Willow, cortó la parte superior de una palmera con las hélices, antes de estrellarse y quedar desplomado en el lugar.

A bordo iban dos hombres, el piloto de 47 años y un pasajero de 33 años, quienes fueron hospitalizados con heridas leves.

El avión era un helicóptero topográfico en una prueba, informó la Policía a un medio local. Sin embargo, no dieron información sobre quién era el dueño o para quién trabajaban los ocupantes. Los tripulantes declararon que de repente escucharon un fuerte estallido y luego comenzaron a perder altitud.

A helicopter crashed onto someone's home in Fresno, California. The 2 people inside the helicopter survived with minor injuries.pic.twitter.com/orDaLAFUY5

