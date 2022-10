Reportan choque múltiple sobre la I8; varios heridos

(NOTICIAS YA).-Nueve personas resultaron heridas, una de gravedad, luego de que varios vehículos chocaran en la carretera Interestatal 8, en inmediaciones de la zona Del Cerro este lunes por la tarde.

El percance se reportó alrededor de las 3:35 pm en los carriles hacia el oeste de Lake Murray Boulevard, de acuerdo a información de San Diego Fire Department. El accidente paralizó en tráfico en la zona ocasionando caos vial.

Por el impacto, varias personas fueron arrojadas fuera de los vehículos, informó Fire-Rescue. Un paciente tuvo que recibir RCP.

Several crews at scene of a crash westbound I-8 west of Lake Murray. Nine total people injured. At least one seriously hurt. There were individuals ejected during the crash. Please use caution at this location. #lakemurraycrash pic.twitter.com/GrQiWkWm6v

— SDFD (@SDFD) October 3, 2022