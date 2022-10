Vuelve el calor a la frontera de California esta semana

(NOTICIAS YA).-A pesar de que el verano terminó, al condado de San Diego llegarán temperaturas cálidas algo inusuales con mañanas y tardes con niebla, calurosas en el día y frescas por la noche.

Un sistema de alta presión elevará modestamente los máximos diurnos hasta el fin de semana, antes de un sistema de baja presión que enfriará las cosas a principios de la próxima semana, además no hay pronóstico de vientos de Santa Ana, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional.

Las máximas en San Diego llegarán a 76°F el lunes, 77°F el martes, 78°F el miércoles, 79°F el jueves y 82°F el viernes. El promedio estacional es de 76°.}

Good Morning and a Marvelous Monday to all of you! 😎

Once the marine layer clears out, we're expecting a fairly warm day with some isolated thunderstorms over the mountains. ⛈️ #CAwx pic.twitter.com/hZOKhRJExP

— NWS San Diego (@NWSSanDiego) October 3, 2022