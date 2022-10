CBP detiene presunto intento de contrabando de personas en Hidalgo

(NOTICIAS YA).- La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) logró frustrar un supuesto intento de contrabando de dos menores indocumentados; intentaban cruzar por el Puente Internacional de Hidalgo.

Los hechos acontecieron el 1 de octubre del presente año, cuando los oficiales asignados al Puente Internacional Hidalgo se encontraron con un ciudadano de origen estadounidense de 50 años de edad. El hombre viajaba a pie de México a Estados Unidos junto con dos mujeres menores de edad.

El individuo presentó a las mujeres como sus primas junto con actas de nacimiento estadounidenses; aunque, los agentes de CBP descubrieron que los certificados presentados no pertenecían a las mujeres, que no eran ciudadanas estadounidenses y no contaban con documentos de entrada válidos, informó CBP.

La Oficina de Operaciones de Campo de CBP procedió con el arresto de los tres sujetos (las dos menores son ciudadanas mexicanas) y entregados a la custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR).