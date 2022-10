Emboscan y secuestran a familia con su bebé de 8 meses en California

(NOTICIAS YA).-Cuatro miembros de una familia, incluido un bebé de 8 meses, fueron secuestrados presuntamente por un hombre desconocido este lunes en el condado de Merced, California.

Entre los desaparecidos están Aroohi Dheri, de 8 meses, sus padres Jasleen Kaur y Jasdeep Singh, así como el tío del niño, Amandeep Singh, señaló la Oficina del Sheriff del Condado de Merced en un comunicado en Facebook.

Según la información, la familia fue tomada por la fuerza mientras estaba en un negocio en la cuadra 800 de South Highway 59 en Merced, ubicado en el centro de California, entre Modesto y Fresno, informó CNN.

"No sabemos de ningún motivo detrás de esto. Solo sabemos que desaparecieron", dijo el sheriff del condado de Merced, Vern Warnke, en un mensaje de video que se publicó en Facebook, quien informó que hasta el momento tampoco han sabido que el secuestrador haya pedido algún rescate.

"Tenemos evidencia que indica que las personas involucradas en esto, destruyeron pruebas en un intento por encubrir sus huellas", agregó.

