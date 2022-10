Orquesta Sinfónica de Colorado anuncia espectáculo en honor a Selena

(NOTICIAS YA).- La Sinfónica de Colorado anunció este miércoles que planea celebrar el impacto de “La Reina del Texmex" ofreciendo dos espectáculos en el Boettcher Concert Hall, programados para el 31 de marzo y el 1 de abril de 2023.

Con el director Christopher Dragon a la cabeza y con las interpretaciones vocales de Isabel Marie Sanchez, ambos espectáculos celebrarán el espíritu de Selena y el género musical que

la hizo inmortal.

Selena Quintanilla nació en Texas un 16 de abril de 1971 y tuvo siete éxitos No. 1 en la lista de Billboard, incluido "No Me Queda Más", que estuvo 22 semanas consecutivas. También tuvo 14 éxitos entre los 10 primeros en la lista Hot Latin Songs durante su corta carrera.

Su vida terminó trágicamente a la edad de 23 años cuando la presidenta de su club de fans le disparó mortalmente el 31 de marzo de 1995.

Un álbum póstumo de sus obras inéditas llegó a las tiendas a finales de agosto titulado "Moonchild Mixes". Además, su impacto tanto en la comunidad latina como en el país ha perdurado y se detalla en el programa de Netflix, "Selena: The Series".