Pastor de Texas quiere que recluso condenado a muerte viva

(NOTICIAS YA).- Un pastor de Houston, Texas, Dana Moore, quien trabaja para apoyar a los presos, le comentó a CNN que le gustaría que el recluso condenado a muerte, John Henry Ramírez, viviera.

Ramírez, de 38 años de edad, fue condenado a muerte por apuñalar a un hombre 29 veces. La sentencia del condenado está programada para hoy miércoles.

De acuerdo con la cadena de noticias, los registros judiciales mencionan que el homicidio cometido por Ramírez ocurrió en julio de 2004, cuando asesinó a Pablo Castro, padre de nueve hijos y abuelo de 14.

Castro fue atacado en una tienda de conveniencia de Corpus Christi, lugar donde trabajaba.

Ramírez fue detenido en la frontera en febrero de 2008 luego de haber escapado a México.

Moore dijo a CNN que “siempre rezamos. Siempre le digo que lo amo; él me dice que me ama”. El pastor normalmente no suele decir a los miembros de la Segunda Iglesia Bautista en Corpus Christi que los ama, por lo que esta situación es un poco inusual; aunque, para Moore, Ramírez necesita ese amor.

La Corte Suprema obtuvo un fallo a favor de Ramírez, en el que su asesor espiritual, Dana Moore, podrá poner su mano sobre el pecho de Ramírez y orar en voz alta mientras el condenado recibe una inyección letal. Esta sería la primera ocasión en cinco años, en la que ambos hacen contacto físico.

De acuerdo con el pastor Moore, Ramírez tiene la disposición de quedarse en la cárcel por el resto de su vida si se le permite ser ministro de campo, por lo que dijo, “¿No va a ser mejor eso que ejecutarlo? Si lo ejecutaron el 5 de octubre, ¿realmente estás mucho más seguro el 6 de octubre?”, según CNN.

“Nuestra sociedad sería mejor si a John se le permitiera vivir”, mencionó Moore a CNN.

La unión de Ramírez a la congregación del pastor inició hace cinco años cuando dos miembros de la iglesia de Moore visitaron a Ramírez.

Con información de CNN.