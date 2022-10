Víctima de robo de identidad tenía tarjeta en su posesión cuando el cargo fue realizado

Glendale, Colorado.- La policía de Glendale está buscando ayuda para identificar a dos personas que lograron usar la tarjeta de crédito de alguien mientras aún estaba en posesión de la persona. El cargo ocurrió a las 5:40 p.m. el 24 de agosto en una tienda de la zona.

“La víctima recibió una notificación de que se había realizado un cargo fraudulento en su cuenta corriente en una tienda en Glendale”, dijo el Departamento de Policía de Glendale. “La víctima tenía en su poder su tarjeta de débito y desconocía cómo se hizo el cargo”.

Un sospechoso capturado en una cámara de vigilancia era un hombre blanco o hispano con barba oscura, camiseta azul, pantalones negros y un sombrero negro. La otra persona sospechosa se describe como una mujer blanca o hispana en ese momento con el cabello oscuro recogido con un moño, una camiseta sin mangas blanca y pantalones cortos de mezclilla.

Cualquier persona con información debe llamar al Departamento de Policía de Glendale al:

303-639-4328.

Ahora bien, si usted ha sido víctima de un fraude con tarjeta de crédito, no está solo. En los últimos meses han habido casi 400.000 denuncias de fraude con tarjetas de crédito a la Comisión Federal de Comercio, una cifra que creció un 44 % de 2019 a 2020.

La clave para minimizar el daño de este insidioso delito es detectarlo a tiempo y actuar de inmediato y adoptar hábitos inteligentes dice la compañía de monitoreo de crédito Experian.

Estos son algunos consejos sobre cómo protegerse del fraude con tarjetas de crédito y recuperarse lo más rápido posible si sucede.

El fraude con tarjeta de crédito es una forma de robo de identidad en la que los delincuentes realizan compras u obtienen adelantos en efectivo utilizando una cuenta de tarjeta de crédito que se le ha asignado. Esto puede ocurrir a través de una de sus cuentas existentes, mediante el robo de su tarjeta de crédito física o sus números de cuenta y PIN, o mediante la apertura de nuevas cuentas de tarjetas de crédito a su nombre sin su conocimiento. Una vez que ingresan, los ladrones acumulan cargos y les imponen a usted y a su compañía de tarjeta de crédito la cuenta.

Los emisores de tarjetas de crédito son muy conscientes de este flagelo y desarrollan continuamente nuevos métodos para impedir el uso no autorizado de tarjetas. Al mismo tiempo, sin embargo, los estafadores ingeniosos (incluidos los sindicatos del crimen organizado internacional) siguen encontrando soluciones alternativas para las nuevas medidas de seguridad.

Debido a que los emisores de tarjetas están bien versados ​​en cómo lidiar con el fraude con tarjetas, es poco probable que ser estafado le cueste dinero de su bolsillo a largo plazo, pero las investigaciones necesarias pueden llevar meses y, como se analiza con más detalle a continuación, las tarjetas de crédito sin dirección el fraude puede causar un gran daño a sus informes y puntajes de crédito.

Lidiar con el fraude con tarjetas de crédito puede costarle mucho tiempo y molestias, y el robo de cientos de millones de dólares cada año se suma al costo total del uso de tarjetas de crédito (en cargos y tasas de interés) para todos los titulares de cuentas.

El fraude con tarjetas de crédito es una forma de una categoría más amplia de delitos conocida como robo de identidad, mediante la cual los delincuentes utilizan su información personal para hacerse pasar por usted y secuestrar sus finanzas. Además de la información de la tarjeta de crédito, los ladrones de identidad pueden usar credenciales que incluyen su nombre, fecha de nacimiento, dirección y número de Seguro Social para apoderarse de cuentas bancarias, obtener préstamos a su nombre y solicitar reembolsos de impuestos falsos, beneficios de desempleo y Seguro Social. cheques—aprovechando los beneficios que ha ganado.

Los estafadores de tarjetas de crédito están ansiosos por utilizar nuevas tecnologías en sus esquemas para descubrir números de tarjetas de crédito y PIN, sumándose a métodos probados y verdaderos tan antiguos como las propias tarjetas de crédito.

Los métodos de fraude con tarjetas de crédito incluyen:

Robo de tarjetas: robar una tarjeta de la mesa de un restaurante, un bar o una billetera (o simplemente robar una billetera o cartera completa) es una forma clásica de obtener acceso a la tarjeta de crédito de alguien. Pasar las tarjetas recién emitidas de los buzones es una variación de esta estratagema. Si su tarjeta se pierde, o si se le notifica que debería haber recibido una tarjeta que nunca llegó, informe al emisor de la tarjeta de inmediato.

Apropiación de cuenta: en este enfoque, un delincuente se pone en contacto con el emisor de su tarjeta y utiliza su información personal para cambiar los PIN de acceso, las contraseñas, la dirección postal y similares para que controlen su cuenta y usted ya no pueda acceder a ella. Dependiendo de la frecuencia con la que use su tarjeta, esto puede tomar un tiempo para darse cuenta, e incluso más para resolverlo con el emisor de la tarjeta. Algunas compañías de tarjetas de crédito permiten la configuración de una contraseña verbal que no está documentada en ningún otro lugar para evitar esta forma de robo.

Tarjetas clonadas: Los dispositivos llamados "skimmers" que se colocan sobre los lectores de tarjetas en las bombas de gasolina y en las terminales de venta minorista pueden permitir que los ladrones obtengan su número de tarjeta cuando pasa la tarjeta y luego hagan un duplicado para su uso ilícito. Las tarjetas equipadas con chip EMV han hecho que este proceso sea mucho más difícil.

Robo de tarjeta no presente: se refiere al uso fraudulento de una cuenta de tarjeta de crédito que no requiere la posesión de una tarjeta física. Es un método comúnmente utilizado para realizar compras en línea, solo requiere que el ladrón conozca su nombre, número de cuenta y el código de seguridad de la tarjeta. En los últimos años, la información de millones de usuarios ha quedado expuesta a través de filtraciones de datos en minoristas y otras empresas que mantienen grandes bases de datos de números de tarjetas y tráfico de sitios web ilícitos en listas de datos de usuarios de tarjetas.

Según Experian es posible detectar el fraude con tarjetas de crédito de forma temprana comprobando de forma rutinaria si hay signos de actividad sospechosa en sus cuentas de crédito:

Revise los estados de cuenta de su tarjeta mensualmente, ya sea que los obtenga en línea o en forma impresa, buscando cuidadosamente compras inesperadas o adelantos en efectivo. Si ve compras desconocidas, comuníquese con el emisor de la tarjeta de inmediato para disputar los cargos.

Consulte sus informes de crédito de las tres agencias de crédito nacionales (Experian, TransUnion y Equifax). Puede descargar sus informes de forma gratuita en AnnualCreditReport.com. Una vez que tenga sus informes, busque consultas desconocidas (verificaciones de crédito asociadas con solicitudes de crédito nuevo) y cuentas de préstamos o tarjetas de crédito que no abrió. Si ve alguna entrada en el informe de crédito que parece sospechosa, use la información de contacto en el informe de crédito para notificar al acreedor en cuestión. Pueden brindarle más información, iniciar una investigación y, en última instancia, pueden notificar a las agencias de crédito para que eliminen la cuenta. También puede presentar una disputa de informe de crédito si cree que hay entradas inexactas en sus informes de crédito.

Si sospecha que ha sido víctima de un robo de identidad, considere visitar el Centro de fraude de Experian para colocar una alerta de fraude gratuita en su informe de crédito. Cuando se activa una alerta de fraude, se solicita a los nuevos prestamistas potenciales que verifiquen su identidad antes de emitir nuevas cuentas a su nombre. Solo tiene que comunicarse con una oficina de crédito para que se active una alerta de fraude en sus tres informes de crédito. Puede cancelar la alerta en cualquier momento.

Inscribirse en un servicio de control de crédito o protección contra el robo de identidad, como los que ofrece Experian, automatiza el proceso de verificación de sus informes y cuentas de crédito. También le notifican por mensaje de texto o correo electrónico cuando se realizan verificaciones de crédito, para que pueda detectar actividades sospechosas y actuar rápidamente si sospecha de fraude.

Denuncia del fraude con tarjetas de crédito a las fuerzas del orden público

Si ha confirmado que es víctima de un fraude con tarjeta de crédito, es posible que desee denunciar el delito a la policía. Para comenzar este proceso, visite el sitio web IdentityTheft.gov de la Comisión Federal de Comercio. Luego, el sitio le dará la oportunidad de presentar un informe de robo de identidad, que es utilizado por las agencias de aplicación de la ley en su investigación. Luego puede hacer un seguimiento con la policía local, según lo aconsejado por sus acreedores.

No todos los casos de robo de identidad requieren que la policía se involucre, pero hacerlo puede ayudar en las investigaciones de robo y podría ayudarlo a recuperar las pertenencias que fueron robadas junto con sus tarjetas de crédito.

Por otra parte el robo de identidad al ser un delito federal puede tener consecuencias extremas para quienes no son ciudadanos de los Estados Unidos y están en proceso de ajuste migratorio o cualquier otro beneficio.