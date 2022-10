Viral en redes: Velma de Scooby Doo sale del closet

(NOTICIAS YA).- Los clips de la nueva película "Trick or Treat Scooby-Doo!", que muestran a Velma con los ojos saltones y sin palabras cuando se encuentra con la diseñadora de vestuario Coco Diablo, se han vuelto virales en Twitter.

“Omg finalmente Velma es lesbiana”, dice un tweet, que tiene más de 100,000 me gusta.

La revista Variety dijo que durante mucho tiempo ha sido un secreto a voces entre los fans y los creativos de “Scooby-Doo” que Velma es gay. Incluso James Gunn, quien escribió las primeras películas de acción en vivo, y Tony Cervone, quien se desempeñó como productor supervisor en la serie "Mystery Incorporated", confirmaron la sexualidad del personaje, pero nunca pudieron hacerlo oficial en la pantalla.

En el 2020, Gunn tuiteó que "trató" de convertir a Velma en lesbiana en las películas de acción en vivo. “En 2001, Velma era explícitamente gay en mi guión inicial”, escribió. “Pero el estudio siguió diluyéndolo y diluyéndolo, volviéndose ambiguo (la toma de la versión), luego nada (la versión lanzada) y finalmente tener un novio (la secuela)”.

Durante el Mes del Orgullo gay 2020, Cervone escribió en Instagram: “He dicho esto antes, pero Velma en ‘Mystery Incorporated’ no es bisexual. ella es gay "Siempre planeamos que Velma actuara un poco fuera de lugar cuando estaba saliendo con Shaggy porque esa relación no estaba bien para ella y tenía dificultades tácitas con el por qué. Hay pistas sobre el por qué en ese episodio con la sirena, y si sigues todo el arco de Marcie, parece tan claro como podíamos hacerlo hace 10 años. No creo que Marcie y Velma hayan tenido tiempo de actuar según sus sentimientos durante la línea de tiempo principal, pero después del reinicio, son una pareja. No te puede gustar, pero esa era nuestra intención”.