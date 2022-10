¡Da inicio el pago de reembolso de impuestos en California!

(NOTICIAS YA).-A partir de mañana, 9.5 mil millones de dólares en pagos de reembolso de impuestos para la clase media comenzarán a enviarse a los californianos, con reembolsos de hasta 1,050 que beneficiarán a millones de ciudadanos elegibles bajo el programa más grande de este tipo en la historia del estado.

Así lo dio a conocer el gobierno de California a través de un comunicado que detalla que este programa de reembolso sin precedentes se basa en el Estímulo Golden State del año pasado, que distribuyó 9 mil millones a las familias de California, y los miles de millones que se destinaron a ayudar a las personas a pagar el alquiler, cubrir las facturas de servicios atrasadas y apoyar a las pequeñas empresas.

Los pagos oscilarán entre 400 y 1,050 dólares para parejas que presenten una declaración conjunta y entre 200 y 700 dólares para todas las demás personas, según sus ingresos. Los reembolsos están disponibles para quienes presentan ITIN, además de quienes presentan declaraciones de impuestos con un SSN.

Californians are getting $$ starting TOMORROW! 💵

Those eligible will receive up to $1,050 to help with rising costs from groceries to gas.

23 million Californians will benefit from this $9.5 billion tax refund.

See how much you’ll get: https://t.co/SyToO7HRgl pic.twitter.com/T00orcABfa

— Office of the Governor of California (@CAgovernor) October 6, 2022