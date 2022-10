Jurado de Colorado otorga $8.25 millones a mujer que el alguacil violó en su casa

(NOTICIAS YA).- Un jurado federal otorgó el martes 8,25 millones de dólares a una mujer con discapacidades del desarrollo que acusó a un alguacil de Colorado de llevarla a su casa durante un transporte a la cárcel y agredirla sexualmente antes de dejarla en la cárcel.

El jurado encontró al ex alguacil del condado de Sedgwick, Thomas Hanna, responsable de fuerza excesiva, castigo cruel e inusual y encarcelamiento falso y otorgó a la mujer $ 3.25 millones en daños compensatorios y $ 5 millones en daños punitivos, dijo su abogado, David Fisher. El veredicto se produjo después de un juicio de dos días en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Colorado.

Thomas Hanna fue absuelto previamente de cargos de agresión sexual, secuestro y prostitución, pero fue condenado por mala conducta oficial en relación con el incidente. El sujeto era sheriff el 10 de agosto de 2016, cuando decidió transportar a la mujer, que estaba bajo su custodia, de la cárcel del condado de Sedgwick a la cárcel del condado de Logan en su camioneta personal, una violación de la política del departamento. Pero en lugar de ir directamente a la cárcel, llevó a la mujer a su casa, donde dijo que le ofreció 60 dólares por tener sexo con él, a lo que ella se negó. La mujer afirmó que luego le ordenó que se desvistiera, se quitó algo de su propia ropa y la agredió sexualmente. Después, le advirtió que no le dijera a nadie o iría a prisión por el resto de su vida, alegó la mujer en la demanda. Thomas Hanna luego llevó a la mujer a la cárcel del condado de Logan y puso $20 en su comisariato. El sujeto dijo que solo quería hablar con ella en privado sobre información criminal y negó haberla agredido sexualmente y además se negó a tomar una prueba de polígrafo.

Afortunadamente el tipo fue arrestado después de que un oficial vio la camioneta del alguacil estacionada afuera de su casa durante el tiempo del transporte a la cárcel y comenzó a sospechar. El ex alguacil, fue sentenciado a solo siete meses de cárcel con libertad para trabajar por la condena por mala conducta oficial, lo que también le impide trabajar en la policía de Colorado.

La mujer presentó la demanda federal de derechos civiles en 2018. Inicialmente también demandó al condado y al departamento del alguacil, pero un juez los retiró como acusados ​e​n el caso antes de que fuera a juicio. Aparentemente segun el abogado de la mujer David Fisher dijo que espera que ella solo pueda cobrar una pequeña parte de los 8,25 millones de dólares pues el ex alguacil no cuenta con dicha cantidad. Una vez más parece demostrarse que la ley no siempre es justa pero si ciega.