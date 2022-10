Presidente Biden pide despenalizar a personas con pequeña cantidad de marijuana

(NOTICIAS YA).-

La legalización de la marihuana es lo que propietarios de dispensarios creen es el siguiente paso… esto tras una nueva ley propuesta por El Presidente de los Estados Unidos que busca despenalizar a personas que sean acusadas de poseer una cantidad mínima de thc o marijuana.

Algo que causa conflicto especialmente en el paso

“En que Nuevo México es legal y en Texas es ilegal tienes a estos dos estados uno de ellos está generando ingresos dándole empleos a decenas de personas mientras el otro está penalizando a dichas personas que usan esta planta y tiene que pagar las fianzas de la corte o sus abogados.” –Michaael Castro

Las leyes varían a nivel federal como estatalmente, es decir el estado debe seguir las leyes impuestas por el gobierno federal pero tiene el poder de crear sus propias leyes. Por eso un experto en el tema nos explica cómo esta decisión afectara a ciertas personas.

“Ese perdón va afectar como a 6 mil 500 personas, principalmente son casos federales. Siempre va a ver ese conflicto y existe específicamente en Texas y tanto en nuestro vecinos Nuevo México. Son diferentes las leyes ahorita por ejemplo uso por recreacional o por medicina no es penalizado en el estado pero siempre va hacer penalizados con la ley federal.” –Sergio Saldivar

Sin embargo para las minorías es de suma importancia ya que el tener un record o una infracción por posesión de marijuana les impide obtener ciertos beneficios federales.

“Por ejemplo aquí en la frontera hay mucha gente que tiene residencia y con una condena de posesión de marijuana pueden resultar en deportación. También a gente de color sin importar si son ciudadanos o hispanos si son ciudadanos les pueden negar ciertas becas o préstamos para la escuela.” –Sergio Saldívar

Según la conferencia nacional de legislaturas estatales 97 estados, tres territorios, y en la capital de país la marijuana es legal en su uso medicinal y en 19 de estos estados el uso recreativo de marijuana es legal.

Por Carlos Alvarez