Sorprende hallazgo de más de 100 cerdos abandonados en una carretera de San Diego

(NOTICIAS YA).-Más de cien cerdos domésticos fueron encontrados a lo largo de una carretera de Mesa Grande en las afueras de Santa Ysabel, al noreste de San Diego, la semana pasada, informó City News.

Sin embargo, el destino de los animales permaneció en el aire el miércoles, incluso cuando los lugareños trabajan para mantener a algunos de ellos sanos y alimentados.

Un vocero del condado informó que se trataba de una raza que se comercializa como mascota y que podían venderse entre 800 y 3 mil dólares cada uno.

Los porcinos fueron abandonados al costado de la concurrida carretera. Varios incluso murieron atropellados por automovilistas que circulaban a toda velocidad, mientras que otros fueron acogidos por residentes locales.

Ryan Valverde, propietario y cofundador de la asociación de rescate animal, Little Bitty Animal Sanctuary en Ranchita, informó a medios locales que acogió a una cerda y a sus dos lechones, los cuales se encontraban sanos y salvos.

“Mamá cerdita, a la que llamamos Wendi, está bien, está comiendo, bebiendo y amamantando a sus bebés”, dijo.

“Parece confiar más en mi esposa y en mí cada día. Todavía queremos respetar su espacio y darle la oportunidad de estar allí para sus lechones”, informó a City News Service.

Valverde dijo que Mesa Grande Band y las organizaciones locales realizaron múltiples esfuerzos para proteger y alimentar al resto de los cerdos.

Algunas versiones de los lugareños exponen que posiblemente los cerdos se volvieron demasiado caros para seguir alimentándolos, por eso los abandonaron.

Yesterday, I heard from a Julian resident, that dozens of pigs had been abandoned along the road, south of Lake Henshaw. Naturally intrigued, we sent @LittleJoeTV to investigate for @nbcsandiego...

WATCH: https://t.co/XqF0DLUnZE pic.twitter.com/xJl6AspcHx

— Bill Feather (@BFeatherSD) October 5, 2022