Tiroteo en Universidad de Arizona: Así se vivieron los minutos de terror que dejaron un muerto

(NOTICIAS YA).- Ayer miércoles en el campus de Tucson de la Universidad de Arizona se registró un tiroteo que dejó como saldo a una persona muerta.

Según la información de medios locales, el crimen tuvo origen alrededor de las 2 de la tarde en el edificio de Harshbarger que está ubicado cerca de la intersección de East 2nd Street y North Mountain Avenue.

Tras el tiroteo, las autoridades escolares decidieron suspender todas las clases presenciales para mantener a salvo la vida de los estudiantes.

La víctima atacada fue identificada como profesor de Hidrología, quien recibió impactos de bala, fue trasladado a un hospital para su atención médica, donde horas más tarde murió, a consecuencia del tiroteo.

Las autoridades de Tucson a través de su cuenta oficial de Twitter informaron que el sospechoso del tiroteo había huido, lo describieron como un hombre de tez oscura, 5 pies 8 pulgadas de alto, alrededor de 35 años, cabello castaño corto, usaba una gorra de béisbol azul y una mochila oscura, al momento de cometer el ataque.

Suspect has dark complexion, 5ft8in tall, around 35yrs, short brown hair, wearing Blue Baseball cap, and dark backpack. — University of Arizona Police (@UArizonaPolice) October 5, 2022

Detiene al sospechoso del tiroteo

La jefa de la policía de Universidad de Arizona informó sobre la detención en la Interestatal 8 cerca de la Gila Bend al oeste del campus de Tucson, alrededor de las 5:00 pm según Univision.

El sospechoso fue identificado como Derrvish Murad, de 46 años, quien se encuentra bajo custodia hasta que se realicen las investigaciones sobre el caso.

Gobernador Doug Ducey lamenta los hechos.

A través de redes sociales, el gobernador Doug Ducey lamento los hechos que se originaron en la Universida de Tucson,.

Arizona está rezando por la familia y amigos del profesor y los afectados por la tragedia de hoy en Tucson. Gracias a un increíble esfuerzo de equipo por la rápida aprehensión del autor después de una persecución liderada por Arizona Department of Public Safety - con el apoyo de The University of Arizona Police Department , Tucson Police Department , n@TAG y US Border Patrol, Tucson Sector, se lee en mensaje.

El gobernador de Arizona publicó además los recursos disponibles para quienes necesiten ayuda emocional, frente a lo ocurrido.