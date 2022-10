Universitario de 19 años es arrestado por agresión sexual

(NOTICIAS YA).- Un exestudiante de la Universidad de Colorado en Boulder y miembro de la fraternidad Kappa Sigma fue arrestado por presuntamente agredir sexualmente a una mujer en agosto.

Ethan Hirsch, de 19 años, fue arrestado el 29 de septiembre y enfrenta un cargo por agredir sexualmente a una persona físicamente indefensa. Este pagó una fianza de $10,000 el 4 de octubre.

De acuerdo con la emisora local KDVR, el incidente ocurrió el 18 de agosto en la casa anexa de la fraternidad Kappa Sigma, ubicada en el número 1453 de Broadway.

El Departamento de Policía de Boulder dijo que la víctima denunció el incidente en persona el 24 de agosto. Ella dijo a un detective que estaba con su compañera de cuarto en Kappa Sigma alrededor de las 2 a.m. del 18 de agosto cuando vio a Hirsch, a quien conocía de la preparatoria. Añadió que no estaba interesada en el joven y que solo eran conocidos..

Los detectives le preguntaron a la víctima si había estado bebiendo y ella les dijo que bebió vino y Mike's Hard Lemonade, pero “nada loco ”.

El presunto agresor preguntó si podía dar a la víctima un recorrido por la casa. La víctima no recordaba haber visto la casa, dijo a los detectives.

“Explicó que recordaba haber sentido que le colocaban una mano alrededor del cuello… y que la arrojaron al suelo y luego se despertó por la mañana, sintiendo que solo habían pasado unos segundos”,indicaron los detectives en los documentos de arresto.

Ella dijo a la Policía que no podía moverse, mientras él estaba empujando su espalda y su cabeza contra la almohada.

La mujer dijo a la policía que trató de salir de la habitación e iba a ordenar un viaje en Uber, pero Hirsch le dijo que la llevaría a su casa y que no quería que ella saliera caminando por la entrada principal.

“Ella describió cómo pensó que no debería estar en el auto, agregó que no estaba segura del estado mental de Hirsch y por ello no quería molestarlo”, indican los documentos del arresto.

Los detectives revisaron el video de vigilancia del hotel donde se hospedaban la víctima y su compañera de cuarto y vieron a Hirsch dejar a la víctima. Notaron que no pasó nada físico entre la víctima y Hirsch en el video.

Cuando la víctima regresó con su compañera de cuarto, explicó lo que había sucedido. Los documentos mostraron que la amiga de la víctima le dijo: “chica, te acaban de violar”.

Durante un examen de agresión sexual, las enfermeras notaron contusiones rosadas en la espalda de la mujer, junto con tres abrasiones en el hombro, lesiones en la parte inferior de las piernas, abrasiones en los labios y moretones en los muslos, según el documento de arresto.